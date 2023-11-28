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Добрый Мир

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ФИНЛЯНДИЯ НАМЕРЕНА ОТОБРАТЬ У РУССКИХ HELSINKI HALL. ЕСТЬ НЮАНС

ФИНЛЯНДИЯ НАМЕРЕНА ОТОБРАТЬ У РУССКИХ HELSINKI HALL. ЕСТЬ НЮАНС

Новые санкции против России могут позволить Финляндии экспроприировать принадлежащий русским предпринимателям стадион Helsinki Hall.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо перестать выводить деньги за бугор, надо чтобы они работали на Россию, особенно это должны понимать балбесы из окружения президента, просто стыд и срам!😎😱😜👈👍
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19 час.
Геннадий Свешников
Нам и без финской водки тепло и смешно👍😂😎
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12 час.

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