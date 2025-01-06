Папа Франциск призывает монахинь быть приветливыми, избегая "уксусных лиц"

Папа Римский Франциск обратился к монахиням Союза Святой Екатерины Сиенской, призывая их демонстрировать приветливость и избегать создания суровых "уксусных лиц", которые, по его словам, отталкивают людей от веры.
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