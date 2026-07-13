ТВ-блицкриг по-китайски: Samsung, Sony, Philips и Sharp сильно сдали позиции, а Hisense, TCL, Xiaomi и другие заняли более 95% рынка в Китае

Исследовательская компания Runto Technology опубликовала статистику продаж телевизоров, отметив, что в первом полугодии 2026 года объем поставок брендовых телевизоров на материковый Китай составил 14,947 млн единиц, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года .
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