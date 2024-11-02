Пивовар Селин: переход на пиво в банках по 0,45 литра не снизит цены

В России пиво в алюминиевых банках будет выпускаться не по 0,5 литра, а по 0,45 литра. Однако потребителям не стоит надеяться, что на этом фоне напиток станет дешевле – изменение объема тары не удешевит производство, а значит, и конечные цены останутся прежними, объяснил 360.