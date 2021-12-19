Донская столица — в числе победителей Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить»

Ростов-на-Дону вошел в число победителей Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и отмечен дипломом за практику профориентации детей дошкольного возраста и организацию муниципального чемпионата… Показать полностью.