Донская столица — в числе победителей Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить»

Ростов-на-Дону вошел в число победителей Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и отмечен дипломом за практику профориентации детей дошкольного возраста и организацию муниципального чемпионата… Показать полностью.
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