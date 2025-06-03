Какаду заподозрили в срыве пуска первой австралийской ракеты Eris

Коллаж с изображением ракеты Eris (слева) и какаду у кабельной сети стартового стола (справа) / © Gilmour Space Technologies В ходе поиска причин проблем был выявлен потенциальный подозреваемый в саботаже.
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