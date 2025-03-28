Путин о переговорах с США: внимание всего мира приковано к нашим шагам

Путин высказался о переговорах с американцами. Во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что как внутри страны, так и за её пределами ведется пристальное наблюдение за российско-американскими переговорами.