«Не думаю, что это совпадение». Почему Wildberries поменял правила перед атаками

Украинские дроны все чаще прилетают не по военным объектам, а по складам Wildberries. Военкор Тимофей Ермаков рассказывает RTVI, зачем Киев бьет по логистике маркетплейсов, почему колонны танкеров в Крым стали легкой мишенью и кто должен защищать тыловую инфраструктуру от атак.