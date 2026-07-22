«Не думаю, что это совпадение». Почему Wildberries поменял правила перед атаками

Украинские дроны все чаще прилетают не по военным объектам, а по складам Wildberries. Военкор Тимофей Ермаков рассказывает RTVI, зачем Киев бьет по логистике маркетплейсов, почему колонны танкеров в Крым стали легкой мишенью и кто должен защищать тыловую инфраструктуру от атак.
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