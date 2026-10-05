Президент России Владимир Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у страны. «Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть — в подрастающее поколение», — сказал он.
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