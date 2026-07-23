Россиянам напомнили о праве на льготу по транспортному налогу. Условия освобождения от уплаты сбора зависят от статуса автовладельца и его принадлежности к определенной социальной группе, пояснила RT автоюрист Екатерина Соловьева.
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