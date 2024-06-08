Телескоп на Маунакеа демонтирован, чтобы успокоить напряжённость вокруг строительства нового телескопа

В рамках усилий по смягчению напряжённости, связанной с запланированным Тридцатиметровым телескопом (Thirty Meter Telescope, TMT), первый телескоп на гавайском вулкане Маунакеа был полностью выведен из эксплуатации.
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