Доклад ООН по Северной Корее: обход санкций и разработки оружия

Северная Корея продолжает работать над своей программой ядерной и противоракетной обороны, несмотря на ухудшение экономических условий, говорится в докладе экспертов ООН, публикуемом каждые шесть месяцев.
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