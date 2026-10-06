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Экономика Украины может лишиться 7% ВВП из-за остановки металлургических заводов – Forbes

Экономика Украины может лишиться 7% ВВП из-за остановки металлургических заводов – Forbes

Остановка работы большей части металлургических заводов грозит лишить украинскую экономику 7% ВВП, написали в Forbes.

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