Лука Бресель сделал сенчури в 114 очков на Shenzhen Open 2026 (видео)

Лука Бресель обыграл соотечественника Жюльена Леклерка со счетом 5-3 в третьем раунде квалификации и вышел в 1/32 финала Shenzhen Open 2026 Лука Бресель (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/32 финала Трансляции, расписание - третий раунд квалификации Лука Бресель одержал победу над своим соотечественником Жюльеном Леклерком со счетом 5-3 в третьем отборочном раунде нового турнира Shenzhen Open 2026.