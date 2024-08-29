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Юристы рассказали о способах избежать «патентного троллинга»

Юристы рассказали о способах избежать «патентного троллинга»

Предпринимателям, которые столкнулись с претензией за якобы использование в деятельности чужого товарного знака не стоит сразу выполнять предъявляемые требования и совершать необдуманные действия, сказали «Известиями» юристы.

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