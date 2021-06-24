Комсомольская правда

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В Бурятии из-за коронавируса объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля

В Бурятии из-за коронавируса объявили нерабочими дни с 27 июня по 11 июля

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа новых заражений коронавирусом в Бурятии власти республики ввели жесткие ограничения на две недели - с 27 июня по 11 июля - и объявили, что в этот период будет режим нерабочих дней.

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