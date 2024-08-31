MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й

Гонщик «Грезини» Марк Маркес стал лучшим в квалификации к Гран-при Арагона MotoGP. Испанец опередил Педро Акосту («Гасгас») и Франческо Баньяю («Дукати») более чем на 0,8 секунды и заработал 66-й поул в премьер-классе.