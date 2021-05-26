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Небольшая война за власть в Литве: гетеросексуалы против гомосексуалистов

Небольшая война за власть в Литве: гетеросексуалы против гомосексуалистов

Состоявшийся 15 мая «Большой марш в защиту семьи» оставил на теле Литвы глубокий шрам, и неизвестно, как скоро он заживет.

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Валерий Подгузов
Выхолащивание из извилин марксистской теории, приводит к усилению роли животных инстинктов и эмоций в психике двуногих прямоходящих млекопитающих. Националистические и религиозные идеологии лишь прибавляют дикости в их внутривидовое поведение.
Полина Романова (железова)
К сожалению, содомия побеждает. Она слишком агрессивна.
Антон
Надо на границе с ними, забор строить))))))
Константин Кононов
«Был Homo sapiens — человек думающий, Homo ludens — человек играющий, Homo habilis — человек производящий... Сейчас - HOMO FRAKTUS - человек взломанный!!!!!!

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