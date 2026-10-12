Решили сделать сюрприз родителям на годовщину, но всё пошло не по плану

Тридцать лет совместной жизни — это вам не шутки. Это жемчужная свадьба. Рубеж, который требует монументального подхода, слез радости, хрусталя, трогательных речей и воспоминаний под звон бокалов.
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