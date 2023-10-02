Эксперты ожидают рост скидок в 2023 году на вторичном рынке жилья в России, сообщает ТАСС. По их данным, рост спроса на вторичном рынке жилья в России сменится периодом стагнации, а цены до Нового года больше не вырастут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии