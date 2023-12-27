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Зареванная Ивлеева выпустила 21-минутный ролик с извинениями и умоляет россиян дать ей второй шанс: “Происходят отмены, расторжение”

Зареванная Ивлеева выпустила 21-минутный ролик с извинениями и умоляет россиян дать ей второй шанс: “Происходят отмены, расторжение”

После скандальной голой вечеринки в клубе, Настя Ивлеева получила много внимания со стороны поклонников, однако позднее осознала, что это разозлило общественность.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да  ДАЛЕКА ОНА уж от народа  ДАВНЕНЬКО , как только  НАЧАЛА ЛОПАТОЙ ГРЕБСТИ БАБЛО  то и  на народ  ЗАБИЛА .. А теперь власти  РАССТРЯСУТ  ее как  БУРАТИНО , ВЫСОКО ВЗЛЕТЕЛА --  ТЯЖЕЛЕЙ БУДЕЬЮТ ПАДАТЬ. НЕ ХРЕН  во  ВРЕМЯ ,,ЧУМЫ,, устраивать ,,ПИР,,  с  ГОМОСЯТИНОЙ...!!!
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Второй шанс на что? Стать умной и порядочной? Даем: возвращайся в свою деревню и поработай лет пять дояркой. Деревенская работа это лучшее лекарство от сволочности и паразитирования.
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13 час.
СЭМЭН Иваницкий
таких лядьбей надо сОдить!!! и надолго!!! остальные почешут, что осталось... и... может поймут!!! ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО!!! а есть лябди((((((((😕😕😕
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10 час.

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