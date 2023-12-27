Зареванная Ивлеева выпустила 21-минутный ролик с извинениями и умоляет россиян дать ей второй шанс: “Происходят отмены, расторжение”

Гарий Щерба Да ДАЛЕКА ОНА уж от народа ДАВНЕНЬКО , как только НАЧАЛА ЛОПАТОЙ ГРЕБСТИ БАБЛО то и на народ ЗАБИЛА .. А теперь власти РАССТРЯСУТ ее как БУРАТИНО , ВЫСОКО ВЗЛЕТЕЛА -- ТЯЖЕЛЕЙ БУДЕЬЮТ ПАДАТЬ. НЕ ХРЕН во ВРЕМЯ ,,ЧУМЫ,, устраивать ,,ПИР,, с ГОМОСЯТИНОЙ...!!!

АС Александр Сысоев Второй шанс на что? Стать умной и порядочной? Даем: возвращайся в свою деревню и поработай лет пять дояркой. Деревенская работа это лучшее лекарство от сволочности и паразитирования.