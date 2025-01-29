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Единая лига ВТБ. «Парма» – «Уралмаш», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пари НН»

Пермская «Парма» примет екатеринбургский «Уралмаш», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

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