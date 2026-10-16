ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Учебные занятия в российских школах не могут начинаться раньше 08:00, а при организации обучения в две смены уроки должны завершаться не позднее 19:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В США задержали б...
- Захарова предупре...
- Лавров высмеял жа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым