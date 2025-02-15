Как накопить 10 млн рублей к пенсии, цены на товары начали обвал. Обзор Банки.ру

Возможное потепление в будущем отношений России и США и вероятный новый виток торгового противостояния между американской и китайской сторонами могут кардинально поменять автомобильный рынок РФ, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
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