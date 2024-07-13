Создатели “Чужой: Ромул” разослали журналистам настоящие VHS-кассеты с экскл...

Создатели “Чужой: Ромул” разослали журналистам настоящие VHS-кассеты с эксклюзивными кадрами из фильмаСоздатели хоррора “Чужой: Ромул” решили подогреть интерес фанатов к фильму с помощью оригинальной маркетинговой кампании.
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