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Создатели “Чужой: Ромул” разослали журналистам настоящие VHS-кассеты с экскл...

Создатели “Чужой: Ромул” разослали журналистам настоящие VHS-кассеты с экскл...

Создатели “Чужой: Ромул” разослали журналистам настоящие VHS-кассеты с эксклюзивными кадрами из фильмаСоздатели хоррора “Чужой: Ромул” решили подогреть интерес фанатов к фильму с помощью оригинальной маркетинговой кампании.

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