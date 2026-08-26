ПВО за ночь уничтожила 426 украинских беспилотников над регионами России

Атаку украинских беспилотников отразили российские силы ПВО, уничтожив 426 БПЛА над 16 регионами РФ.Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии