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ПВО за ночь уничтожила 426 украинских беспилотников над регионами России

ПВО за ночь уничтожила 426 украинских беспилотников над регионами России

Атаку украинских беспилотников отразили российские силы ПВО, уничтожив 426 БПЛА над 16 регионами РФ.Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников.

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