«Потушить Starlink»: в России начато серийное производство новейшей системы РЭП

В России запущено серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронного подавления (РЭП) «Волна-Купол-Гарант».
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