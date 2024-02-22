Эйджизм: дискриминация по возрасту

Эйджизм это психологический термин, обозначающий дискриминацию по возрасту. Применение эмоционального насилия к людям определенной возрастной группы, обесценивание их возможностей, игнорирование потребностей, нежелание взаимодействовать, отказ в сотрудничестве по причине возраста.