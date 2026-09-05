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XRP Healthcare призвала прекратить использование XRPH Wallet после подозрительных транзакций

XRP Healthcare призвала прекратить использование XRPH Wallet после подозрительных транзакций

Компания XRP Healthcare предупредила пользователей XRPH Wallet о серьезном инциденте безопасности.

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