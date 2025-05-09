Что с Интернетом в Москве 9 мая: почему отключили Сеть и как выйти на связь

Власти заранее предупреждали, что с Интернетом в Москве 9 мая будут большие проблемы. Все из-за того, что на Парад Победы прибыло множество глав разных государств и правительство России боится провокаций.
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