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Что с Интернетом в Москве 9 мая: почему отключили Сеть и как выйти на связь

Что с Интернетом в Москве 9 мая: почему отключили Сеть и как выйти на связь

Власти заранее предупреждали, что с Интернетом в Москве 9 мая будут большие проблемы. Все из-за того, что на Парад Победы прибыло множество глав разных государств и правительство России боится провокаций.

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