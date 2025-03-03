Сохраняем спокойствие: военные в Северодвинске проведут учения

Городская администрация предупреждает жителей о предстоящих учениях военных.4 марта с 11:00 до 15:00 со стороны военного порта будут выполняться практические стрельбы в сторону Двинского залива Белого моря на расстояние 9 километров.
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