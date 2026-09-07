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Татар-информ

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На Горьковском шоссе ДТП с легковушками создало сильную пробку

На Горьковском шоссе ДТП с легковушками создало сильную пробку

Горьковское шоссе встало из-за ДТП между «Ладой» и Renault. Об этом сообщили «Татар-информу» очевидцы.

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