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Райс про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» контролировал игру, пока не остался вдесятером. Нужно проявлять характер, если мы хотим быть на вершине в конце сезона»

Райс про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» контролировал игру, пока не остался вдесятером. Нужно проявлять характер, если мы хотим быть на вершине в конце сезона»

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (1:0). На 67-й минуте «канониры» остались в меньшинстве после того, как Такехиро Томиясу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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