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На дорогах Подмосковья установили еще 24 адаптивных светофора

На дорогах Подмосковья установили еще 24 адаптивных светофора

На региональных дорогах Подмосковья установили видеодетекторы на 24 светофорах типа Т-1. Оборудование позволяет переводить устройства в адаптивный режим и автоматически менять сигналы с учетом дорожной обстановки.

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