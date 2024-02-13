Игрок построил в Palworld копию Бурдж-Халифы и показал, насколько высоким получи...

Игрок построил в Palworld копию Бурдж-Халифы и показал, насколько высоким получился его небоскребНесмотря на то, что популярность Palworld начала угасать в последнее время, многие геймеры продолжают делиться своими постройками во внутриигровом мире.
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