«Роснефть» может выплатить акционерам 30,77 рублей за акцию

Совет директоров нефтяной компании "Роснефть" принял решение рекомендовать собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 рублей за одну размещенную акцию, сообщает компания в своем пресс-релизе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии