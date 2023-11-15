Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Только в этой короткой заметке про один контракт в 4,5 млрд "РОЭ" упоминается аж 4 раза. Кто от этого испытал радость...Сумма контрактов ...
  • Александр Прохоров
    А кто на русском разговаривает??Новосибирск обоше...
  • Вовладар Даров
    А они ещё думают, что будут существовать? Пиндосы наивные однако!В США спрогнозиро...

«Роснефть» может выплатить акционерам 30,77 рублей за акцию

«Роснефть» может выплатить акционерам 30,77 рублей за акцию

Совет директоров нефтяной компании "Роснефть" принял решение рекомендовать собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 рублей за одну размещенную акцию, сообщает компания в своем пресс-релизе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх