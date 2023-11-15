«Роснефть» может выплатить акционерам 30,77 рублей за акцию

Совет директоров нефтяной компании "Роснефть" принял решение рекомендовать собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 30,77 рублей за одну размещенную акцию, сообщает компания в своем пресс-релизе.