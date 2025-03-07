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15 редких раскрашенных фотографий Чарли Чаплина, сделанных в 1910-1930-х годах

15 редких раскрашенных фотографий Чарли Чаплина, сделанных в 1910-1930-х годах

Погрузитесь в эпоху немого кино с эксклюзивной подборкой из редких раскрашенных фото Чарли Чаплина. Эти уникальные снимки позволят вам увидеть легендарного актёра в совершенно новом свете и ощутить дух времени.

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