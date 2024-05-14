Тест: Знаете ли вы, для чего нужны эти загадочные штуки из СССР?

Многие из этих приспособлений и устройств, если не все, наверняка были в вашей советской семье. А помните ли вы, зачем они нужны? фото: кадр из фильмаДля тех, кто родился в XXI веке, эти штуки по своей загадочности примерно как миелофон для советских детей, который Алиса держит в руках на этом кадре из телесериала «Гостья из будущего».