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Царьград

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Несовершеннолетний водитель в Туве совершил ДТП: пострадали пятеро

Несовершеннолетний водитель в Туве совершил ДТП: пострадали пятеро

В Туве 16 сентября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя Toyota Ipsum. Автомобиль съехал с дороги вблизи села Бай-Тал, пострадали пять несовершеннолетних, одной из которых понадобилась госпитализация.

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