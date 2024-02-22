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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован кооперативный шутер от третьего лица The Forever Winter на ПК Fun Dog Studios, в...

Анонсирован кооперативный шутер от третьего лица The Forever Winter на ПК Fun Dog Studios, в...

Анонсирован кооперативный шутер от третьего лица The Forever Winter на ПКFun Dog Studios, вашингтонская студия, состоящая из 30 ветеранов-разработчиков с многолетним опытом создания AAA-игр, анонсировала The Forever Winter, кооперативный тактический шутер от третьего лица в жанре Survival Horror.

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