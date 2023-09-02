Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов отстранен от должности, по крайней мере, об этом уверенно сообщил телеграм-канал Brief.
Директор Института США и Канады Гарбузов уволен
Комментарии
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Владимир Соловьев
ДЫК, СТАЛИНА ЖЕ НЕТУ. А ТАК ВСЕ ЧУБАЙСЫ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО УЖЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО РАЗНЫМ СТРАНАМ, А ЭТОТ ДЕЛАЕТ ИЗ СЕБЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРАДАЛЬЦА ЗА АМЕРИКАНСКУЮ ПРАВДУ!
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10 час.
В В
Прочитал его статью. И это академик? Нагородил кучу фактов и обернул в упаковку давно прогнивших домыслов. У него же мышление дитятки.
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9 час.
ЗЖ
Зоя Жук
А ведь раньше этот институт возглавлял Евгений Максимович Примаков. Как обмельчали научные сотрудники!
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8 час.
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