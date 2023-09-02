Директор Института США и Канады Гарбузов уволен

Владимир Соловьев ДЫК, СТАЛИНА ЖЕ НЕТУ. А ТАК ВСЕ ЧУБАЙСЫ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО УЖЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО РАЗНЫМ СТРАНАМ, А ЭТОТ ДЕЛАЕТ ИЗ СЕБЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРАДАЛЬЦА ЗА АМЕРИКАНСКУЮ ПРАВДУ!

В В Прочитал его статью. И это академик? Нагородил кучу фактов и обернул в упаковку давно прогнивших домыслов. У него же мышление дитятки.