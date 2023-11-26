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Формула-2. Онлайн. Пуршер и Вести разыграют титул в последней гонке сезона. Старт – в 12:15

Чемпион «Формулы-2» определится в заключительной гонке сезона-2023 в Абу-Даби. На титул претендуют пилот «АРТ» Тео Пуршер, который начнет заезд 14-м, и гонщик «Премы» Фредерик Вести, который стартует девятым.

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