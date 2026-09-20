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Мировое обозрение

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ЕР сохраняет конституционное большинство в ГД после обработки 52,27% протоколов

ЕР сохраняет конституционное большинство в ГД после обработки 52,27% протоколов

«Единая Россия» уверенно удерживает конституционное большинство в Государственной думе. После обработки 52,27% протоколов участковых избирательных комиссий партия набирает 57,84% голосов по федеральному округу и лидирует в 201 одномандатном округе из 225.

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