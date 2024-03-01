Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Anthony Ford Глава Пентагона Ллойд Остин, рассуждая о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, "не до конца" осознает, о чем говорит, заявил сенатор Алексей Пушков.
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