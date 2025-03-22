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Царьград

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Генерал Алаудинов не стал выбирать слов в адрес ВСУ. Вот, что он сказал после удара по "Судже"

Генерал Алаудинов не стал выбирать слов в адрес ВСУ. Вот, что он сказал после удара по "Судже"

Генерал Алаудинов не стал выбирать слов в адрес ВСУ, и сразу поставил "диагноз" украинцам после удара по станции "Суджа".

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