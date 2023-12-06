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Закон, порядок, государство

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Вскоре в каждой квартире появится: эта странная традиция из СССР снова в тренде

Вскоре в каждой квартире появится: эта странная традиция из СССР снова в тренде

Советский уют возвращается в моду. Представьте себе типичную квартиру тех времен: пышные кресла, сервант, часы с кукушкой и, конечно, ковёр на стене — неотъемлемый элемент декора, который сегодня вновь завоевывает сердца любителей винтажного стиля.

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