Вскоре в каждой квартире появится: эта странная традиция из СССР снова в тренде

Советский уют возвращается в моду. Представьте себе типичную квартиру тех времен: пышные кресла, сервант, часы с кукушкой и, конечно, ковёр на стене — неотъемлемый элемент декора, который сегодня вновь завоевывает сердца любителей винтажного стиля.
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