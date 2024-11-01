Аграрный прорыв в Крыму: новая технология ускоренного роста растений Ирэн ОрлонскаяКрымские ученые сделали важный шаг в сфере агрономии, разработав инновационную технологию ускоренного выращивания растений.
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