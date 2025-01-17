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В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

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Комментарии
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Александр Макеев
Чтобы якоря разных кораблей не рвали всякую всячину, кем-то уложенное на дно морское, европаникёры обязаны изобрести технологию безъякорного супер надёжное закрепления кораблей в любом нужном капитанам кораблей месте на море-океане. И бесплатно подарить эту технологию всем странам и народам. Лично мой интеллект не может придумать такую безъякорную технологию, получается всего -лишь открывать новые фундаментальные знания, да изобретать классификации чего-то уже кем-то раньше открытое, но почти полностью засекреченное и поэтому не преподаваемое в школах и вузах, или никем на Земле ещё никем не открытое. 😀
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