В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Александр Макеев

Чтобы якоря разных кораблей не рвали всякую всячину, кем-то уложенное на дно морское, европаникёры обязаны изобрести технологию безъякорного супер надёжное закрепления кораблей в любом нужном капитанам кораблей месте на море-океане. И бесплатно подарить эту технологию всем странам и народам. Лично мой интеллект не может придумать такую безъякорную технологию, получается всего -лишь открывать новые фундаментальные знания, да изобретать классификации чего-то уже кем-то раньше открытое, но почти полностью засекреченное и поэтому не преподаваемое в школах и вузах, или никем на Земле ещё никем не открытое. 😀