МВД предупредило о новой схеме мошенничества с благотворительными сборами

Новую схему мошенничества, при которой преступники организуют сбор средств на лечение тяжелобольных пациентов с неизлечимыми заболеваниями, выявило министерство внутренних дел России, 31 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.