Вот это новость! 78-летний юморист Евгений Петросян снова стал отцом ...

Внезапно? Его молодая (относительно самого Петросяна) супруга Танечка Брухунова вышла на связь со своими хомяками, неожиданно запилив новое семейное фото, где держит на рукам младенца женского пола https://t.
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